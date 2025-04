Cirielli: "La Procura contrasti odio, razzismo e violenza" Il viceministro salernitano ha espresso solidarietà a Giorgia Meloni

"Piena solidarietà a Giorgia Meloni per le gravi e inaccettabili scritte apparse durante la manifestazione pro-Palestina a Milano. La violenza e l’odio non devono mai trovare spazio nel dibattito pubblico. È vergognoso il silenzio del PD e del Movimento 5 Stelle, che continuano a non prendere le distanze da queste derive eversive e razziste. Chi tace è complice". Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. "Sarebbe auspicabile che si proceda a una stretta immediata contro tutte le manifestazioni che fomentano odio, antisemitismo e violenza eversiva, e che la procura applichi il codice penale che già punisce questi reati. La democrazia si difende anche così: con la forza delle idee e il rispetto delle istituzioni".