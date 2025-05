Infiltrazioni in Piazza della Libertà, Pessolano: "Pessimo biglietto da visita" "È necessario imprimere un cambio di passo nella gestione"



"Mentre il Sindaco e l'amministrazione sfoggiano con toni entusiastici i risultati della città turistica, quello che dovrebbe essere il suo biglietto da visita cade in più punti letteralmente già a pezzi”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. “Come si apprende dalla stampa, nei giorni scorsi ulteriori infiltrazioni - le ultime di una lunga serie - hanno fatto la propria comparsa in un locale del sottopiazza della Libertà, la parte con maggiore potenziale dell'intero complesso.

I dettagli

Si è reso necessario perfino l'intervento della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco, a evidenziare la gravità della situazione. I gestori sono legittimamente sul piede di guerra, e chiedono di essere giustamente risarciti non solo per le infiltrazioni, ma anche per la mancata coibentazione e per le problematiche alle fognature. Non pochi, infatti, sono i disagi che gli operatori del settore sono costretti ad affrontare, con buona pace dell'immagine turistica della città.

È necessario imprimere un cambio di passo nella gestione di Piazza della Libertà, che nonostante sia stata inaugurata nemmeno quattro anni fa versa già in condizioni decisamente precarie, ed è notevolmente sottoutilizzata in rapporto alle sue potenzialità. Non è di certo la paradisiaca location europea promessa in decenni di mirabolanti annunci.

L'amministrazione ha il dovere di indennizzare per quanto possibile gli imprenditori che hanno investito ingenti risorse, e in tempi decisamente più rapidi di quelli che rischiano di configurarsi con il ricorso alla giustizia ordinaria".