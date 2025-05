Noi Moderati, Raffaele Gallotta responsabile provinciale Enti Locali "È arrivato il momento di un cambiamento strutturale anche nella politica regionale"

Noi Moderati continua a crescere in termini di presenza e consenso nella provincia di Salerno. L’ultima adesione è quella di Raffaele Gallotta, che assume la guida degli Enti Locali per il territorio salernitano. "Finalmente si prospettano tempi nuovi. Il Mezzogiorno, grazie alla caparbietà della sua gente, è diventato il motore dell’economia nazionale, e la Campania emerge in questo panorama come una vera locomotiva.

Il messaggio

È arrivato il momento di un cambiamento strutturale anche nella politica regionale. Un sistema ormai esausto è giunto definitivamente al capolinea: è tempo di dare quella spallata decisiva che l’epidemia di Covid-19 aveva impedito cinque anni fa", ha dichiarato il neo responsabile Enti Locali. "Città per città, paese per paese, comunità per comunità, è giunto il momento di riallineare le dinamiche politiche dei nostri territori a quelle espresse dall’elettorato nazionale, per cogliere le opportunità offerte da un sistema nuovo, da replicare anche in Campania. Recuperare il tempo perduto e ripensare un modello di governo che per troppo tempo è stato autocratico e prepotente rappresentano la ragione dell’impegno mio e di chi mi affianca in Noi Moderati.

Un impegno al servizio della comunità, volto a riscoprire la dignità dei nostri territori. Ringrazio il deputato Pino Bicchielli, il coordinatore provinciale Luigi Cerruti e il coordinatore regionale Gigi Casciello per la fiducia e il supporto", ha aggiunto Gallotta. "Benvenuto in Noi Moderati a Raffaele Gallotta, un professionista dai saldi valori, prima sul piano umano e poi su quello politico. A lui il compito di rappresentare il partito a livello provinciale per gli Enti Locali. Il suo sarà un contributo prezioso e concreto, con il pieno sostegno del partito, del coordinamento provinciale e regionale e dell’onorevole Pino Bicchielli, responsabile nazionale degli Enti Locali", ha dichiarato il coordinatore provinciale Luigi Cerruti.