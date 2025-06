Regionali, apertura di De Luca: "Coalizione ampia, difendiamo il lavoro fatto" Nessun commento sul contatto avuto con la segretaria dem Schlein

"Dovete avere fede. Sapete che c'è stata una pronuncia della Corte costituzionale sul terzo mandato. Noi lavoreremo per avere ovviamente una coalizione ampia. Ma lavoreremo soprattutto per garantire che il lavoro fatto in questi anni nella Regione Campania non sia buttato a mare. Non consentiremo, non consentirò che la Campania ritorni nella palude nella quale l'abbiamo presa noi". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha parlato delle prossime elezioni regionali a margine della presentazione delle nuove spiagge nel quartiere di Pastena a Salerno.

"Non so se vi ricordate - ha aggiunto il governatore - le strade piene di rifiuti che arrivavano ai primi piani. Eravamo l'ultima regione d'Italia per i servizi sanitari. Le aziende di trasporto che fallivano a ripetizione, non vi racconto quello che abbiamo trovato e non vi racconto neanche i momenti di intimidazione che abbiamo subito per affermare una linea di legalità e di correttezza. Tutto questo andrà avanti, non abbiate dubbi".

Sul contatto avuto nei giorni scorsi con la segretaria dem Elly Schlein, De Luca ha però glissato con un ironico "Buona domenica".