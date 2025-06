Anis Costa d'Amalfi invita i cittadini ad andare a votare al referendum "Il voto è un diritto/ dovere di ogni cittadino"

L’ Anls – CUB Costa d’Amalfi invita tutti i cittadini, e soprattutto i lavoratori stagionali, ad andare a votare, al referendum dell’8 e 9 giugno per tutelare il lavoro e la cittadinanza.

L'appello

"L’astensionismo, propagandato dai partiti di governo, sarebbe solo una regalo alla classe imprenditoriale che avrebbe sempre più libertà di licenziamento. Il voto è un diritto/dovere di ogni cittadino e l’articolo 48 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini maggiorenni, senza distinzione di sesso ed età, possono esprimere il proprio voto; è lo strumento con il quale il popolo sovrano esercita il suo potere VOTA SI.

Un SI contro i licenziamenti illegittimi: Stop al Jobs Act! Basta licenziamenti senza conseguenze per i padroni. Chi viene licenziato ingiustamente DEVE poter tornare a lavoro

Un SI per il diritto al reintegro, 2 SI per più tutele nelle piccole imprese: Oggi chi lavora in azienda con meno di 16 dipendenti vale meno? Noi diciamo NO basta risarcimenti ridicoli. Un SI per la giustizia anche nei luoghi di lavoro più piccoli3 SI contro il lavoro precario: Un contratto senza causale e un ricatto. Senza diritti, senza garanzie, senza futuro. Un SI per eliminare l’abuso dei contratti a termine.4

Un SI per la sicurezza nei luoghi di lavoro: Chi appalta e responsabile. Punto Un SI per fermare le morti bianche, un SI per vivere il lavoro e non morire per lavorare5 SI per diminuire i tempi della cittadinanza: Chi, vive lavora, cresce in Italia ha il diritto di sentirsi a casa. Aspettare 10 anni per diventare cittadini e una vergogna.

Un SI per diminuire da 10 a 5 anni il tempo di attesa della cittadinanza. Il lavoro è dignità non carità. Anls - Cub Costa D’Amalfi".