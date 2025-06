Ferrante: manutenzione strade per 14 mln è segnale concreto per territorio Valore strategico per il turismo e l'economia locale della provincia salernitana

“L’avvio da parte di Anas dei lavori di manutenzione straordinaria su tre arterie fondamentali del Cilento e del Vallo di Diano, per un investimento complessivo che supera i 14 milioni di euro, è un segnale concreto dell’attenzione che il Governo, e in particolare il Mit, rivolgono al potenziamento e alla cura della viabilità di quell’area.

Come Sottosegretario e come cittadino campano, sono ben consapevole del valore strategico della Ss 19, della 18VAR Cilentana e della Ss 18 per la mobilità interna, il turismo, l’economia locale e l’accessibilità dei territori. Il rifacimento delle pavimentazioni e della segnaletica non è solo un intervento tecnico, ma una misura di sicurezza per migliaia di cittadini, pendolari, imprese e turisti.”

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che aggiunge: “Desidero ringraziare Anas, nella persona dell’Ing. Nicola Montesano, responsabile della struttura Campana, per il lavoro costante sul territorio. La programmazione efficiente e trasparente dei lavori, con l’interruzione degli stessi durante l’esodo estivo, conferma la grande attenzione verso le esigenze dei territori. Questi cantieri sono un tassello del più ampio impegno del Mit per un Sud sempre più moderno e interconnesso che, per crescere, ha bisogno di infrastrutture più efficienti e sicure", conclude il Sottosegretario.