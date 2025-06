Rinvio Regionali, Iannone: De Luca è attaccato più alla poltrona che alla vita "E’ un caso clinico ormai, non si vuole fare ragione che la sua stagione è finita"

“Appena bocciato l’emendamento per il terzo mandato subito De Luca si e’ affrettato a chiedere lo slittamento delle elezioni. De Luca e’ attaccato alla poltrona piu’ che alla sua vita. E’ un caso clinico ormai, non si vuole fare ragione che la sua stagione e’ finita. Per fortuna aggiungerei, visti i disastri che ha determinato con il sostegno del PD.

L'attacco

Le sue argomentazioni sono risibili perche’ non si capisce cosa c’entra il Presidente con le procedure. De Luca pensa che, con la sua fine istituzionale, si ferma il mondo? Gli diamo una notizia: la vita continua e con ragionevole probabilita’ continua anche meglio”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.