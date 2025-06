Regione Campania, Tommasetti nuovo capo dell’opposizione "Operazione verità sui disastri di De Luca"

Aurelio Tommasetti è il nuovo capogruppo di opposizione in Regione Campania. Il consigliere regionale della Lega succede a Stefano Caldoro dopo le dimissioni di quest’ultimo.

Le parole di Tommasetti

“Sono onorato di ricoprire un ruolo istituzionale così importante – queste le prime parole di Tommasetti – Svolgerò la mia funzione a tutela e garanzia dell’intera opposizione in Consiglio regionale”.

Poi la dichiarazione d’intenti: “L’obiettivo è mettere in atto un’operazione verità sui disastri dell’amministrazione guidata dal Pd e da Vincenzo De Luca su sanità, trasporti, ambiente, politiche del lavoro. Darò il mio contributo alla costruzione di una solida alleanza di centrodestra per puntare decisi alla vittoria delle prossime elezioni regionali in autunno”.