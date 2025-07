Bilotti: "Approvata risoluzione per il riconoscimento dello Stato di Palestina" Via libera dalla prima commissione dell’Assemblea parlamentare Osce

«La prima commissione dell’Assemblea parlamentare Osce ha approvato il mio progetto di risoluzione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Adesso è atteso il voto in plenaria, che mi auguro possa riconoscere, approvandolo, l’importanza di questa presa di posizione».

A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, che, in qualità di componente della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea dell’Osce, si trova a Porto, in Portogallo, in occasione della 32esima Sessione annuale che ha come tema “Il 50esimo anniversario dell’Atto Finale di Helsinki: rispondere a una nuova realtà nell’ambito dell’Osce”. «Riconoscere il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione – sostiene la parlamentare salernitana - è un atto necessario, non più rinviabile. Un gesto politico, ma prima ancora umano. Sostenere questa posizione è una scelta di responsabilità, di memoria e di coraggio. Grazie a quanti lo hanno fatto supportando il mio impegno per chi oggi non ha più voce. E nemmeno tempo». Quanto all’Assemblea parlamentare Osce a Porto, la senatrice Bilotti spiega, poi, che «nel quadro delle celebrazioni per il 50esimo anniversario dell’Atto Finale di Helsinki, i lavori si concentrano sulle nuove sfide internazionali e sull’importanza di rafforzare il dialogo multilaterale. Un'occasione di alto profilo per riaffermare l’impegno comune su temi cruciali come la sicurezza, la cooperazione e la tutela dei diritti umani».