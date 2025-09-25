De Luca boccia il dipartimento per il Sud: "Non sarà d'aiuto, se ci fossi io sì" "Rischia di essere un altro strumento di clientela politica e di centralizzazione delle decisioni"

"Se ci fossi io, si'. Se ci sono gli altri, ho la sensazione che non sara' un aiuto, ma rischia di essere un altro strumento di clientela politica e di centralizzazione delle decisioni".

I dettagli

Non usa mezzo termini il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a chi gli chiede, a margine dell'inaugurazione di Exposele a Eboli, se il Dipartimento per il Sud possa rappresentare un aiuto per lo sviluppo.

"Non va bene. Non si capisce questo Dipartimento - spiega - avevamo l'Agenzia per il Sud che e' stata sciolta. Adesso, dopo tre anni, rifacciamo un'altra Agenzia. E' evidente che ci sono altri intenti che non riguardano la valorizzazione del Sud, ma riguardano la centralizzazione delle decisioni tutte riportate alla presidenza del Consiglio".

Per il presidente De Luca: "Dobbiamo rilanciare anche la battaglia per l'autonomia. Sapete che noi abbiamo combattuto l'autonomia differenziata, ma dobbiamo combattere anche il centralismo burocratico romano. Per avere un parere dal ministero da Roma, passano decenni. Il caso del Piano paesaggistico della Regione Campania. Stiamo lavorando con il ministero da nove anni e ancora non hanno concluso i lavori, non avevano nemmeno le mappe territoriali. Per dirvi che cos'e' il rapporto con il centralismo burocratico romano". "Dunque, dobbiamo fare attenzione perche' avremo un doppio problema: tagli dei fondi europei per il Sud e centralizzazione da parte del Governo. Dovremo combattere, credo", conclude.