Piero De Luca segretario regionale Pd: gli auguri del partito "Con la gratitudine per aver messo a disposizione le sue energie per questa nuova fase politica"

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno esprime orgoglio e soddisfazione per l’elezione dell’on. Piero De Luca a Segretario Regionale Campania. La Comunità democratica salernitana ha sostenuto e votato con entusiasmo Piero De Luca la cui elezione conclude una lunga fase di commissariamento che aveva frenato il lavoro di dirigenti, militanti e sostenitori della nostra forza politica.



"Buon lavoro a Piero De Luca, con la gratitudine per aver messo a disposizione le sue energie per questa nuova fase politica, organizzativa ed amministrativa. Esprimiamo gratitudine a quanti hanno contribuito al percorso congressuale, svolto con ritrovato entusiasmo, passione civile, voglia d’impegno condiviso. Piero De Luca ha lunga esperienza di partito, politica ed istituzionale.



Riteniamo sia la personalità, dunque, più adatta a condurre il Partito Democratico della Campania nei prossimi anni. Ci attendono sfide importanti a partire dalle Elezioni Regionali nelle quali dovremo mobilitarci con tutte le nostre forze per difendere i grandi risultati ottenuti negli ultimi dieci anni dal Presidente Vincenzo De Luca e proseguire nella difesa dei diritti e delle aspirazioni dei cittadini della nostra regione su Sanità, Ambiente, Lavoro, Sicurezza, Formazione, Infrastrutture, Mobilità, Cultura.



IL PD Campania con la guida dell’onorevole Piero De Luca sarà anche protagonista nel percorso nazionale di costruzione di un’alternativa al governo della Destra che sta danneggiando l’Italia intera ed in particolare il Meridione. Abbiamo dimostrato di esser dirigenti capaci e credibili in grado di aggregare le forze migliori e di ottenere ampio consenso. Siamo pronti a sostenere l’azione del neo Segretario Regionale con lealtà, competenza, passione come abbiamo sempre dimostrato in ogni circostanza.



Il PD della Provincia di Salerno ha saputo mantenere un ruolo guida nei territori al servizio delle popolazioni. Un impegno coerente e concreto premiato da importanti risultati elettorali tanto nelle città più grandi quanto nei comuni più piccoli. Buon lavoro e grazie a Piero De Luca!".