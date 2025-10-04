Pessolano (Oltre): verde pubblico: incuria ormai consolidata, situazione critica "L'assessore Natella tragga le sue conclusioni"

"Gli episodi di maltempo dei giorni scorsi hanno messo ancora una volta in luce quanto quest'amministrazione non abbia cura del verde pubblico".

I dettagli

Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Sono bastate poche raffiche di vento e una pioggia assolutamente normale per il periodo e in più punti della città abbiamo assistito a danni davvero notevoli: in primis rami crollati e alberi spezzati, ma anche strade e marciapiedi pericolosi, in alcuni tratti impercorribili - prosegue - Un ramo si è spezzato in via Vernieri, un albero di dimensioni rilevanti è crollato nei pressi della Scuola Matteo Mari, a Torrione, un altro ancora, sempre nello stesso quartiere, in piazza Santelmo. I residenti hanno evidenziato come non si tratti di un evento imprevedibile, ma frutto di un'incuria duratura oltre che di incapacità amministrativa di un settore che dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello della città, per il quale qualche decennio fa, tra l'altro, Palazzo Guerra si distingueva anche.

Ad ogni raffica di vento i nostri concittadini rischiano la propria incolumità: non è possibile assistere a una miriade di episodi di questo genere". "È ormai tardi per correggere una linea di gestione del verde pubblico completamente errata e carente - conclude - non a caso sono stato tra i consiglieri firmatari di una mozione di sfiducia all'assessore Natella che non è stato possibile discutere per l'uscita dall'aula della maggioranza, vera e propria offesa alla democrazia: ma ancor di più alla luce delle ultime vicende continuo a ritenere che un settore così importante abbia davvero bisogno di nuova linfa".



