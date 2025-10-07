Regionali, Fico detta la linea da Salerno: "Liste pulite per responsabilità" “Cirielli? Commenterò quando sarà annunciato da tutta la coalizione”

“Sulle liste si stanno facendo valutazioni. È una prerogativa importante perché credo che gli elettori e i cittadini quando vanno a votare devono essere tranquilli delle persone che votano sempre”. Lo ha detto a Salerno il candidato presidente del centrosinistra, Roberto Fico. “Lo ripeto per l'ennesima volta, non è una questione giustizialista o che uno è colpevole solo perché ha un avviso di garanzia o un rinvio a giudizio. Si è colpevoli quando si è condannati in via definitiva. Però sui partiti politici e sulle liste si deve avere una responsabilità in più rispetto agli elettori che vanno a votare e che quindi vogliono scegliere la migliore classe dirigente possibile di rappresentanza”. Fico, che ha confermato la presenza di una lista “Fico presidente”, ha invece glissato sul possibile inserimento del nome “De Luca” nel simbolo di una civica. “Non parliamo adesso dei singoli simboli, stiamo discutendo del programma. Oggi c'è stato il quinto tavolo di lavoro, si sta discutendo in modo molto proficuo, in modo franco. C'è un grande lavoro sul sociale, sull'ambiente, sui beni comuni, sui trasporti. Insomma si sta lavorando senza dubbio al meglio”.

E sulla discesa in campo di Edmondo Cirielli annunciata da Fratelli d’Italia. “Mi sembra che ci sia un po' di malumore nella coalizione, infatti anche Cilelli mi sembra che si sorprende di Forza Italia. Quindi quando ci sarà l'ufficializzazione da parte di tutta la coalizione poi commenteremo anche il candidato”.