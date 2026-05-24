Elezioni comunali: affluenza bassa a Salerno, record per Positano e Sicignano Primato negativo per il comune di Laurito

È di un punto percentuale più basso rispetto alla media (14,36%) e di due in meno rispetto a quella regionale (15,71%), la percentuale dei votanti a Salerno città per le elezioni Amministrative 2026. Il primo rilevamento comunicato alle 12, attesta il capoluogo di provincia sulla percentuale del 13,02%, un punto in più rispetto alle precedenti elezioni Amministrative (cinque anni fa alle 12 aveva votato il 12,05% degli aventi diritto). Più alto il dato nelle sezioni della zona orientale della città, mentre è più basso rispetto alla media provinciale il dato rilevato nelle sezioni del centro.

In ambito provinciale, invece, le percentuali di voto più alte si sono registrate nei comuni di Positano e Sicignano degli Alburni dove si raggiunge la soglia del 20%.

Primato negativo, invece, per il Comune di Laurito (8,14%), seguito da Laviano e San Giovanni a Piro che si attestano al 9%.

Nei comuni superiori ai 15mila abitanti, bene Angri con il 18%, mentre Cava de' Tirreni e Campagna si attestano sul 14%.



