Ballottaggio ad Angri, Alfonso Scoppa batte lo zio Pasquale Mauri L'emozione dopo il successo: "Ci aspetta un grande lavoro"

Dopo dieci anni di governo targato Cosimo Ferraioli, ad Angri si apre una nuova stagione amministrativa. Alfonso Scoppa si è aggiudicato la sfida tutta in famiglia con lo zio Pasquale Mauri, storico sindaco della città doriana che è uscito sconfitto dal turno di ballottaggio. Il neo primo cittadino si è imposto con il 57% delle preferenze.

“È un risultato importante che ci carica ancora di più di responsabilità insieme all’intera coalizione. Abbiamo parlato alla pancia della città, al cuore e alle menti presentando uomini e progetti capaci di risvegliare chi non ci credeva più. E ci siamo riusciti", ha detto il neo sindaco di Angri. "Sappiamo tutti che c’è un grande lavoro da fare per rinnovare la macchina comunale, trovare la quadra su tutte le opere pubbliche in corso, sui progetti che abbiamo proposto e portare immediatamente la città ad una vivibilità accettabile sul fronte della pulizia, dei parcheggi e della sicurezza”.



