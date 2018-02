Domenica Pol.Sarnese-Cavese: predisposte misure di sicurezza In programma domenica 4 febbraio alle 15.00 allo stadio comunale "Felice Squitieri"

Si è tenuto negli uffici del Commissariato di P.S. di Sarno, il tavolo tecnico per pianificare le misure organizzative e di ordine pubblico in vista del derby di domenica 4 febbraio, alle 15.00, allo stadio comunale "Felice Squitieri", tra la Polisportiva Sarnese e la Cavese, valevole per il campionato di calcio di serie D, girone H. Alla riunione, hanno partecipato il Dott. Antonio Capaldo, Dirigente del Commissariato di P.S., il Consigliere Delegato allo Sport del Comune, Francesco Prevete, il Luogotenente della Polizia Municipale, Raimondo Russo, il Dirigente della Polisportiva Sarnese, Emilio Diodato, il Presidente dell'Associazione "I Sarrasti", Aniello Lenza. Nell’ambito del tavolo tecnico sono state illustrate tutte le misure organizzative e di ordine pubblico pianificate. Fin dalle 13.15, la Polisportiva Sarnese posizionerà 4 steward nel settore ospiti riservato ai tifosi della Cavese e garantirà la presenza di almeno due autoambulanze, di cui una da posizionare a bordo campo e l'altra in prossimità del parcheggio riservato alla tifoseria metelliana.



I tifosi ospiti raggiungeranno lo stadio da Piazza Lago, via Bretella, sottopasso corso Vittorio Emanuele, via Sodano, via Sarno-Palma, traversa Campo Sportivo "Angelo Lanzetta". L'intero piazzale del parcheggio sarà riservato esclusivamente alla tifoseria metelliana. Le strade per arrivare allo stadio saranno appositamente vigilate e presidiate da poliziotti e vigili urbani, con il coordinamento del Commissariato di Pubblica Sicurezza, con particolare attenzione agli itinerari che portano al campo sportivo, dall’arrivo dei sostenitori della Cavese fino all’ingresso del settore ospiti dell’impianto sportivo. Particolare attenzione sarà, come sempre, rivolta al filtraggio, per controllare l’eventuale possesso di strumenti, oggetti e materiale di cui è vietato l’ingresso o di striscioni non autorizzati.

M.G.