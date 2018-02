Olympic Salerno, sfida interna all’Honveed Coperchia Il club biancorosso sostiene la campagna di raccolta fondi per la piccola Isabella

Dopo una settimana di stop forzato che non ha portato grossi sconvolgimenti in classifica, l'Olympic Salerno torna in campo tra le mura amiche del "Figliolia" di Baronissi ospitando domenica mattina l'Honveed Coperchia. Obiettivo numero uno dei ragazzi allenati da Enzo De Sio è quello di riscattare il ko dell'andata al "Bolognese" ed incamerare tre punti per continuare a dar linfa all'ottimo rendimento da inizio anno nuovo. Allo stesso tempo i colchoneros, alle prese con le consuete assenze di lungo corso ma con il resto della rosa a disposizione, dovranno approcciare mentalmente bene ad un confronto con una squadra falcidiata da infortuni ed indisponibilità varie ma desiderosa, dopo aver rispedito al mittente le dimissioni di mister Pecorale, di tornare a far punti. La gara di domenica contro i coperchiesi sarà la prima del mini-ciclo che emetterà il verdetto sulle aspettative finali della stagione dell'Olympic: seguiranno, infatti, i confronti con Frazioni Unite, Pro Sangiorgese e Real Bellizzi in trasferta; Valle Metelliana in casa prima di affrontare le principali pretendenti al trono.

Dopo aver confermato la propria adesione a "Dona con Amore", l'Olympic Salerno prosegue il suo impegno nel sociale. In occasione della sfida con l'Honveed e non solo, infatti, il sodalizio di patron Pisapia sensibilizzerà l'attenzione pubblica sostenendo la campagna di raccolta fondi per la piccola Isabella, affetta da un tumore terminale, non curabile ed operabile. Al momento sembra che il trattamento sperimentale in Messico di chemioterapia tramite arteria ed immunoterapia sia quello che offra delle aspettative di vita più lunghe rispetto ad altri trattamenti. Il trattamento in Messico è disponibile solo presso la clinica "Los Angeles" a Monterrey e costa circa sulle 350mila sterline. L'Olympic Salerno si unisce ed invita i suoi seguaci a farlo altrettanto per supportare la famiglia di Isabella, evidenziando le modalità di sostegno. Ulteriori informazioni sono disponibili al documento allegato:

Parrocchia San Michele Arcangelo – Cava de’ Tirreni (al Parroco in persona)

Conto bancario (selezionare bonifico estero):

IBAN: GB86 ABBY 0901 2860 417384

BIC: ABBYGZLXXX

https://chuffed.org/project/fighting-cancer-with-princess-isabella

Olympic Giovanili - Dopo il week-end trionfale da poco terminato, tornano in campo le prime rappresentative giovanili dell'Olympic Salerno. Gli Allievi Provinciali di Paolo Rossi saranno ospiti del San Vincenzo lunedì pomeriggio a Scafati per proseguire l'assalto al miglior piazzamento in zona play-off. Impegno ostico per i Giovanissimi Provinciali di Alfredo Serritiello che oggi pomeriggio al "Settembrino" riceveranno la visita della Coscia Football Academy per una stracittadina che promette spettacolo. Ed è proprio dalla formazione Giovanissimi che è stato eletto l'atleta del mese di Gennaio nell'orbita del settore giovanile biancorosso: a succedere ad Alfonso Amendola ed Alessandro Pelosi è il classe 2003 Francesco Cantilena, protagonista con i suoi compagni delle convincenti uscite della propria squadra. Gli Esordienti 2005 Opes torneranno in campo la prossima settimana a Siano.

M.G.