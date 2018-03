Stadio Novi di Angri: posa della prima zolla Le parole del sindaco

Stadio comunale “Pasquale Novi”. Dopo l’assegnazione definitiva alla ditta angrese Co.Ge.Ga . srl, l’impianto sportivo cittadino si prepara ad essere sottoposto a lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale, per una spesa di 600 mila euro. Per mercoledi’ 4 aprile, alle ore 18, e’ prevista la posa della “prima zolla”, un modo per condividere con societa’ sportive e tifosi e cittadini, l’inizio dei lavori di ristrutturazione.

Questi gli interventi che saranno realizzati:

- Traslazione in direzione est del rettangolo gioco:

Al fine di consentire una più agevole e vasta visione al pubblico, dalla tribuna ovest, è stata prevista la traslazione del rettangolo gioco in direzione est per una profondità di circa 2,50 m.

Demolizione di parte della gradinata esistente.

- Nuovo Manto erboso sintetico campo di gioco, finalizzato all'approvazione e all'omologazione dalla Lega Nazionale Dilettati (L.N.D.), i cui lavori consistono in:

MANTO - Fornitura e posa in opera del manto in erba sintetica

INTASO DI STABILIZZAZIONE

INTASO PRESTAZIONALE

SOTTOTAPPETO ELASTICO

- Realizzazione del sistema di drenaggio orizzontale e del sistema di irrigazione.

- Nuove porte di calcio e panchine per allenatori/riserve.

- Alcuni interventi migliorativi volti al risparmio energetico ed idrico.

Le parole del sindaco Cosimo Ferraioli

“Aspetto i rappresentati delle società sportive della citta, gli atleti e i dirigenti, i tifosi, gli organi di informazione e i miei concittadini, per condividere un momento di rilancio della nostra Angri attraverso la ristrutturazione della “Casa degli sportivi angresi”, lo Stadio Novi che per tanti decenni è stato il luogo dove la passione per la nostra squadra grigiorossa ha vissuto e che deve al più presto far ritorno nella sua casa naturale. La struttura che ha accolto i tantissimi presidenti, atleti e tecnici, che hanno contribuito a scrivere i 90 anni di storia della società, si prepara a cambiare volto con una serie di interventi mirati che puntano renderla moderna e parte integrante del nascente Polo sportivo che riqualifichera` l`area di Fondo Caiazzo. Mercoledi` 4 aprile, alle 18, insieme a tutti voi, presenziero`alla posa della prima zolla. In attesa di incontrarvi numerosi, per condividere questo momento speciale, auguro a tutti una Santa Pasqua”.