IV edizione del torneo giovanile di calcio "Le virtù del Sele" In arrivo migliaia di presenze tra atleti ed accompagnatori

Lo sport come veicolo di promozione turistica, crescita culturale, fratellanza e socializzazione. Sono gli elementi della IV edizione del torneo calcistico giovanile “Le virtù del Sele”, organizzato dalla scuola calcio Metis Academy, che porterà atleti e migliaia di presenze ad Eboli e Campagna, con una manifestazione che si svilupperà su quattro diversi impianti sportivi. Nei numeri c’è la consistenza dell’evento: decine di scuole calcio presenti, Salernitana compresa; circa 700 atleti ad Eboli e Campagna, ogni appuntamento agonistico si annuncia con migliaia di presenze sugli spalti. «Un grande momento di aggregazione e socializzazione - ha detto il sindaco, Massimo Cariello, alla presentazione dell’evento -. In più, crea economia rilevante, con le strutture ricettive tutte al completo. Sarà anche l’occasione per mettere in vetrina Eboli e le sue ricchezze, con visite guidare organizzate per le comitive ospiti. Tutto questo è possibile grazie alla filosofia che abbiamo introdotto e che punta a mettere in sinergia istituzioni e territorio, con scelte condivise. E’ anche una valorizzazione dei nostri impianti sportivi, alla vigilia delle Universiadi e mentre stiamo ragionando con il credito sportivo per recuperare la pista di atletica e realizzare una piscina comunale».

Un coinvolgimento testimoniato anche dalla partecipazione, alla presentazione, del presidente del consiglio comunale, Fausto Vecchio; dell’assessore Ennio Ginetti e dei consiglieri comunali Emilio Masala, Giuseppe Piegari e Giancarlo Presutto. Il torneo si svolgerà da domenica 29 aprile a martedì 1 maggio, utilizzando Stadio Dirceu e palazzetto Paladirceu di Eboli e palazzetto dello sport e stadio Doni Rocco di Campagna. «Abbiamo coinvolto un territorio vasto - ha detto uno dei dirigenti, Marco Forlenza - per dare il senso del vapore culturale e territoriale dell’iniziativa, arricchita d eventi di accoglienza». Ci saranno rappresentative di diverse regioni, anche professionistiche come la salernitana. «Abbiamo introdotto una nuova categoria - ha spiegato il direttore tecnico, Daiano Calabrese -. Puntiamo a coinvolgere il territorio, porteremo le rappresentative a sfilare, sarà una festa dello sport». La sinergia organizzativa è stata sottolineata dal presidente, Vincenzo Bottiglieri: «Tutto questo è possibile grazie alla disponibilità delle Amministrazioni comunali che ci supportano».

M.G.