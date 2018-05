Sabato alle 10, a Salerno arriva Shi Yanti maestro zen L'evento presso la palestra della Scuola Media Torquato Tasso di Salerno

Sabato 19 maggio alle ore 10, presso la palestra della Scuola Media Torquato Tasso di Salerno in Via Michele Iannicelli 2 , l’Associazione Sportiva e Culturale Torquato Tasso, con il patrocinio del Comune di Salerno, ha organizzato l'evento culturale e sportivo, “STAGE SULLA CULTURA SHAOLIN” con la partecipazione di SHI YANTI, filosofo, maestro zen e monaco guerriero di 34° generazione, in rappresentanza ufficiale del “Tempio Shaolin” – Cina.

Di seguito il programma della giornata:

- ore 10.00: Conferenza stampa di presentazione. Partecipano: Vincenzo Napoli - Sindaco di Salerno Eva Avossa – Vice Sindaco - Assessore Pubblica Istruzione, Angelo Caramanno - Assessore allo Sport, Rocco Galdi – Consigliere comunale, Elvira Vittoria Boninfante - Dirigente Scolastico, Shy YanTi – Monaco guerriero Shaolin di 34a generazione



- ore 11.00: Danza del Leone – danza tradizionale cinese

- ore 11.30: Cerimonia del The – rito tradizionale cinese di benvenuto

- ore 12.00: Esibizione degli alunni della scuola media “Torquato Tasso”

- ore 13.00: Pausa pranzo

- ore 15.00: Stage di Kung Fu Shaolin diretto dal Monaco Shi YanTi, con la collaborazione del Maestro Francesco Lombardi, responsabile tecnico della scuola Kung Fu Shaolin Salerno, ed il Maestro Rosario Antezza, responsabile tecnico della scuola Kung Fu Shaolin Matera.

- ore 18.00 Consegna attestati di partecipazione e chiusura dei lavori.

Il Tempio Shaolin è un luogo molto importante nella storia del Buddhismo cinese, collegato alla figura di Bodhidharma, leggendario fondatore del Buddismo Chan.

Si trova in Cina, nell'attuale regione dell'Henan, collocato sul versante settentrionale del monte Songshan, nei pressi dell'antica capitale Luoyang.

Il Tempio è stato un importante punto di contatto tra la pratica meditativa buddhista e le nascenti arti marziali,che costituiscono il Kung Fu Shaolin, tramandato per millenni di generazione in generazione fino ai nostri giorni, accrescendo la fama delle straordinarie capacità dei monaci guerrieri che sono diventati molto famosi in tutta la Cina.

La cultura cinese Shaolin, depositaria dei monaci del Tempio, si pone il raggiungimento del benessere fisico e mentale dell’individuo attraverso la meditazione, la pratica delle arti marziali, e l’osservanza di principi della medicina tradizionale cinese.

Questa cultura ha valicato i confini del Tempio, dichiarato nel 2010 patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, ed ha trovato rapida diffusione nei paesi occidentali, grazie all’attività di divulgazione messa in atto dai monaci guerrieri.

Il Kung Fu Shaolin è disciplina praticata, nell’ambito del Progetto Sport a Scuola, dagli alunni della Scuola Media “Torquato Tasso”, grazie alla sensibilità del Dirigente Scolastico Elvira Vittoria Boninfante, all’esperienza del Maestro Francesco Lombardi, ed alla disponibilità del Prof. Claudio Celentano presidente dell’Associazione Culturale e sportiva “T. Tasso” di Salerno.

Shi Yanti: Filosofo, maestro Zen, monaco guerriero Shaolin di 34° generazione, è nato nella provincia di Henan nel 1984, all'età di 13 anni iniziò a praticare la disciplina marziale e in seguito decise di andare al tempio Shaolin. È stato selezionato dal Corpo dei Monaci Shaolin nel 2002 ed ha immediatamente iniziato ad allenarsi sotto l'Abate Shi Yongxin, che è rimasto il suo diretto maestro fino ad oggi. Proprio dall'Abate ha ricevuto il compito di diffondere il Kung Fu Shaolin, il Qi Gong e la cultura Shaolin non solo in Cina, ma anche in America, Africa ed Europa.

Redazione Sport