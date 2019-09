Scafati attende l'Eurobasket, gara da ex per Fall Supercoppa LNP, la presentazione della seconda sfida con Griccioli e il centro gialloblu

Dopo il 61-81 di Latina per la vittoria nell'esordio ufficiale, è già vigilia del secondo turno di Supercoppa LNP per la Givova Scafati che ospiterà, domani sera, l'Eurobasket Roma. "La vittoria contro Latina ci ha dato delle conferme, ma in questo periodo i risultati lasciano il tempo che trovano. - ha spiegato il coach dei gialloblu, Giulio Griccioli - Il campionato sarà tutt’altra cosa e puntiamo ad arrivare pronti al meglio per il suo inizio. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra al PalaBianchini, nonostante la trasferta ed i carichi di lavoro, ma dobbiamo dare il giusto peso ai risultati di questo periodo. Abbiamo tante cose su cui lavorare e migliorare e speriamo di fare qualche passo avanti già nella sfida di mercoledì sera contro Eurobasket Roma, consapevoli che occorreranno mesi per eliminare i nostri difetti, ma in questa fase dobbiamo imparare a capirci, conoscerci ed aiutarci, approfittando del fatto che affronteremo una squadra completa, con due ottimi americani. Vogliamo dare continuità al lavoro che stiamo facendo".

Gara da ex per Abdel Pierre Fall: "A Latina abbiamo disputato una buona gara, nonostante le poche settimane di allenamenti e di preparazione. - ha affermato il centro della Givova - Queste partite ci consentono di arrivare nella migliore condizione possibile all’esordio in campionato. Anche contro Eurobasket Roma cercheremo di fare risultato, consapevoli che siamo ancora lontani dalla migliore condizione. Sarà una sfida combattuta contro una squadra che cercherà il riscatto dopo la sconfitta nel primo turno, ma noi vogliamo allungare la nostra striscia positiva con un altro successo. Giocare contro l’Eurobasket e contro alcuni miei ex compagni sarà uno stimolo in più per me a fare bene".