Torino in finale di Supercoppa: Scafati ko con rimpianti Non bastano Frazier, Putney e Rossato alla squadra di coach Griccioli al PalaLido di Milano

La Givova Scafati saluta la Supercoppa LNP in semifinale. Vittoria per la Reale Mutua Torino sulla squadra dell'Agro con il risultato di 75-77. L'ultima soluzione offensiva di Scafati, sul -2, non ha trovato il bersaglio. I gialloblu hanno avuto la forza di rientrare dal -7. Progressione al 32' con il sorpasso firmato da Putney (69-68 al 35'). Nella buona fase scafatese, Torino replica colpo su colpo e Pinkins, autore di 19 punti in serata, finalizza il controsorpasso (74-75 a 49 secondi dal termine). Frazier, top-scorer del match con 22 punti, fa solo 1 su 2 ai liberi e impatta. Marks realizza il canestro del successo (finale di 75-77). Domani, la Givova scenderà in campo per la finale terzo e quarto posto.

Supercoppa LNP - Semifinale (PalaLido - Allianz Cloud, Milano)

Givova Scafati - Reale Mutua Torino 75-77

Scafati: Contento 5, Ammannato 4, Lupusor 5, Tommasini 7, Putney 13, Frazier 22, Crow 5, Fall 1, Rossato 13. All. Griccioli.

Torino: Pinkins 19, Diop 9, Alibegovic 7, Marks 18, Toscano 3, Cappelletti 11, Campani 5, Traini 5, Reggiani, Cassar, Ianuale, jakimovski. All. Cavina.

Foto: pagina Facebook Scafati Basket