Scherma, azzurre male anche nella prova a squadre di sciabola Quinto posto per il quartetto guidato dalla salernitana Rossella Gregorio

Dopo la delusione della prova individuale le azzurre steccano anche nella gara a squadre. Un momento “no” che continua per le sciabolatrici che non sono andate oltre il quinto posto nella tappa di Salt Lake City. L’individuale aveva già lanciato qualche messaggio negativo che la pedana della sfida a squadre ha solo confermato.

Il quartetto formato dalla salernitana Rossella Gregorio, da Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston, aveva iniziato il suo percorso negli ottavi di finale contro Turchia. Assalto vinto dalle azzurre abbastanza agevolmente per 45 a 32. Nei quarti è arrivato lo stop contro gli Stati Uniti d’America capaci di far proprio l’assalto per 45 a 43 lasciando tanto amaro in bocca alla squadra italiana.

Gregorio e compagne sono state costrette a disputare gli assalti che assegnavano le posizioni dalla quinta all’ottava. Nel primo assalto bella vittoria contro la Cina per 45 a 35, mentre nell’ultimo atto è arrivato il successo contro la Corea del Sud per 45 a39.

Dunque quinto posto per l’Italia nella tappa americana, troppo poco in vista delle Olimpiadi di Tokyo per sperare in una medaglia. Adesso c’è una lunga pausa, tempo da sfruttare per ritrovare brillantezza nella stagione più importante del quadriennio.

COPPA DEL MONDO - SCIABOLA FEMMINILE - PROVA A SQUADRE - Salt Lake City, 15 dicembre 2019

Finale

Ucraina - Francia



Finale 3°-4° posto

Usa - Ucraina



Semifinali

Ungheria b. Ucraina 45-42

Francia b. Usa 45-31



Quarti

Ucraina b. Russia 45-42

Ungheria b. Corea del Sud 45-35

Usa b. ITALIA 45-43

Francia b. Cina 45-43



Tabellone dei 16

ITALIA b. Turchia 45-32



TABELLONE DEI PIAZZAMENTI

Finale 5°-6° posto

ITALIA b. Corea del Sud 45-39



Tabellone 5°-8° posto

Corea del Sud b. Russia 45-44

ITALIA b. Cina 45-35



Classifica (25): 5. ITALIA, 6. Corea del Sud, 7. Cina, 8. Russia.



ITALIA: Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston