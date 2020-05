Pallanuoto, il salernitano Dolce cambia squadra Il forte difensore si è accasato all'AN Brescia con cui ha firmato un contratto biennale

Vincenzo Dolce cambia squadra. I campionati sono fermi e la stagione è stata definitivamente cancellata, ma si pensa al futuro con il mercato che è sempre attivo. Il difensore salernitano è il primo acquisto ufficializzato dall’AN Brescia per la prossima stagione. L’atleta campano, classe 1995, arriva dalla BPM Sport Management e andrà a rinforzare il reparto difensivo dopo la partenza di Nicholas Presciutti. Dolce, subito dopo l’annuncio, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito bresciasport.it.

“Sono veramente felice di essere arrivato a Brescia. Era un obiettivo che avevo da tempo e sono molto motivato. Non vedo l’ora di iniziare. Penso di essere giunto qui nel momento giusto della mia carriera. Sandro Bovo e il presidente Malchiodi mi conoscevano già quindi è stato facile trovare un accordo. A Brescia c’è un progetto serio e voglio dare fastidio a Campagna per le Olimpiadi“. Dolce, protagonista con il Settebello con cui ha vinto anche la medaglia d’oro ai Mondali di Gwangju in Corea del Sud nl 2019, punta alle Olimpiadi e Brescia potrebbe essere il suo trampolino di lancio verso il sogno a cinque cerchi.