Scafati vince anche Gara 4 (82-79), si decide tutto a Udine in Gara 5 Gaines è il leader offensivo della Givova con 20 punti. Verdetto al PalaCarnera mercoledì

La Givova Scafati supera l'Old Wild West Udine in Gara 4 dopo un supplementare, risponde con due vittorie al fattore campo dei friuliani nei primi due atti e impatta: la serie di semifinale playoff sarà decisa dal risultato della "bella" di Gara 5. Frank Gaines è il top-scorer per Scafati con 20 punti, ma il miglior realizzatore del match è Michele Antonutti che garantisce 21 punti a Udine. La squadra friulana cancella i 9 punti di vantaggio della Givova nell'ultima frazione e costringe i gialloblu all'overtime. Parziale di 9-6 nei cinque minuti extra e vittoria in Gara 4: 2-2 e si deciderà tutto nella bella di mercoledì. Napoli, vincente venerdì sera su Ferrara (3-0), attende la vincente di Udine-Scafati nella finale promozione (domenica prossima il via alla serie al meglio delle cinque gare).

Serie A2 - Playoff

Semifinale - Gara 4

Givova Scafati - APU Old Wild West Udine 82-79

Parziali: 23-18, 17-13, 21-21, 12-21, 9-6

Scafati: Gaines 20 (3/10, 3/7), Sergio 14 (1/2, 4/8), Thomas 14 (5/6, 0/3), Benvenuti 11 (4/5, 0/3), Palumbo 9 (4/7, 0/3), Cucci 9 (1/2, 0/2), Marino 5 (0/0, 1/5), Rossato (0/1, 0/2), Musso (0/1, 0/2), Dincic, Grimaldi. All. Finelli.

Udine: Antonutti 21 (6/8, 2/6), Mian 16 (3/7, 2/4), Amato 14 (1/3, 4/6), Johnson 7 (2/9, 1/5), Foulland 7 (3/6, 0/0), Giuri 6 (3/6, 0/4), Pellegrino 5 (1/1, 1/1), Nobile 3 (0/2, 1/3), Italiano 0 (0/1, 0/2), Mobio 0 (0/1, 0/3), Schina. All. Boniciolli.