Serie A2, Supercoppa: Scafati nel girone con Latina e le due capitoline Gruppo arancione per i gialloblu dell'Agro nella prima fase del torneo

Lo Scafati Basket è stato inserito nel girone arancione della prima fase della Supercoppa LNP - Serie A2 con Latina, Eurobasket e Stella Azzurra. Sfida alle laziali per la vittoria del girone, utile per l'accesso alla seconda fase.

Supercoppa Serie A2 - Gironi

Blu - Biella (C), Casale Monferrato (D), Milano (A), Torino (B)

Giallo - Cantù (A), Piacenza (D), UCC Piacenza (C), Treviglio (B)

Verde - Mantova (C), Orzinuovi (B), Udine (D), Verona (A)

Rosso - Cento (C), Ferrara (D), Forlì (B), Ravenna (A)

Azzurro - Capo d’Orlando (C), Chiusi (D), Pistoia (B), Trapani (A)

Bianco - Chieti (D), Fabriano (C), Nardò (A), ripescata* (B)

Arancione - Latina (B), Eurobasket Roma (A), Stella Azzurra Roma (D), Scafati (C)

"La squadra ripescata sarà resa nota dal Settore Agonistico FIP il prossimo 23 luglio (cui dovrà far seguito la ratifica del Consiglio Federale del 29). La prima avente diritto è la Cestistica San Severo. Il calendario, le date, gli orari e gli impianti di gioco saranno noti una volta resi definitivi dagli accordi tra i club. La Final Eight è in programma da venerdì 24 a domenica 26 settembre, in sede da definire".

La formula - "Accedono alla Final Eight 2021 le sette squadre vincenti il proprio girone, unitamente alla Società organizzatrice dell’evento, nel caso non fosse già qualificata. In caso di parità, la squadra prima classificata viene determinata applicando i seguenti criteri: 1) quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio girone; 2) quoziente canestri generale del proprio girone; 3) sorteggio. Nel caso in cui la Società organizzatrice fosse qualificata, l’ottava squadra partecipante alla Final Eight 2021 sarà la miglior seconda classificata nei 7 gironi individuata con i seguenti criteri: 1) quoziente canestri con le squadre prime classificate del proprio girone; 2) quoziente canestri generale del proprio torneo girone, depurato dei risultati della quarta classificata; 3) sorteggio".