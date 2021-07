Scafati, ecco Ambrosin: "Felice di giocare in una piazza storica" La guardia/ala è reduce dalla promozione in Serie A ottenuta con Tortona

Lorenzo Ambrosin è un nuovo giocatore dello Scafati Basket. La guardia/ala, classe '97, è reduce dalla promozione in Serie A conquistata con Tortona. "Sono davvero felice di poter giocare in una piazza storica ed importante come quella di Scafati, che punta sempre a fare bene e dove sono sicuro che mi troverò benissimo. - ha spiegato Ambrosin - È motivo di grande orgoglio essere cercati da una società così blasonata, per cui non puoi fare a meno di accettare la proposta di giocare per questi colori. Arrivo a Scafati molto motivato, desideroso di mettermi a disposizione della società e dell’allenatore per fare bene ed ottenere risultati importanti. Sono carico e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con i miei nuovi compagni, tra i quali conosco molto bene sia Rossato che De Laurentiis, tutti elementi di un roster molto valido e competitivo per la categoria. Sono poi contento di poter essere allenato da coach Rossi, un tecnico molto preparato, ma soprattutto una gran bella persona".