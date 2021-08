FOTO. Vacanze salernitane per il portiere "Gigio" Donnarumma Ad accoglierlo e dargli il benvenuto è stato il sindaco Alfonso Forlenza

Prima di rituffarsi nella nuova stagione calcistica, Gianluigi Donnarumma ha scelto di ricaricare le batterie in provincia di Salerno. Il portiere del Psg e della Nazionale italiana, insieme alla sua famiglia, ha fatto tappa a Contursi Terme dove ha trascorso qualche giorno di relax. Ad accoglierlo e dargli il benvenuto è stato il sindaco Alfonso Forlenza che ha espresso le sue congratulazioni per le emozioni fatte vivere durante gli Europei, terminati con il trionfo della Nazionale azzurra. Prima d’iniziare la sua nuova avventura in Francia, Donnarumma ha scelto Contursi per ricaricarsi. Il sindaco gli ha rinnovato l’invito a tornare, ricordando anche che Contursi ha una lunga tradizione calcistica.