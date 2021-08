Olimpiadi, karate: tocca al campano Angelo Crescenzo Il ragazzo di Sarno è stato inserito nella PoolB, si parte alle 3:00 con il girone di qualificazione

Il karate sarà per la prima volta ai Giochi Olimpici. Per esordire non poteva esserci migliore patria del Giappone e della città di Tokyo. Una prima assoluta che vedrà sul tatami anche Angelo Crescenzo nella categoria dei -67 kg, atleta da medaglia in una specialità che avrà grande seguito essendo all’esordio.

Si parte alle 3:00 orario italiano con i giorni di qualificazione. Il ragazzo di Sarno, campione del mondo a Madrid nel 2018, è stato inserito nella Pool B in compagnia del Venezuelano Andres Madera Delgado (n. 34 del ranking), con Hamoon Derafshipour (n. 35) e rappresentante del team Olimpico dei rifugiati, con il rapresentate della Giordania Abdel Rahman Almasatfa (n. 17), il lettone Kalvis Kalnins (n. 14) e il temibilissimo francese Steve Dacosta (n.2).

Dopo che sul tatami a cinque cerchi saranno andati in scena tutti gli incontri, solo i primi due passeranno alle semifinali sfidando i vincitori della Pool A. Gli incontri per le medaglie sono in programma dalle 10:00 orario italiano e il karateka napoletano Angelo Crescenzo sogna di esserci per conquistare qualcosa di veramente importante.