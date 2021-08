Scafati Basket, è la vigilia del raduno a porte chiuse Nota del club gialloblu verso il primo giorno di allenamenti in attesa degli USA

Domani, alle 9.30, al PalaMangano, sarà il giorno del raduno per lo Scafati Basket verso il campionato di Serie A2 2021/2022. Il primo giorno di allenamenti sarà a porte chiuse. Nota del club gialloblu nella gestione covid: "La Givova Scafati informa tutti gli organi di informazione, nonché i propri tifosi e semplici appassionati che, in ossequio alla normativa ed ai protocolli vigenti in tema di prevenzione dal contagio da covid-19, il raduno del team previsto per il giorno 18 agosto p.v. alle ore 9:30 al PalaMangano sarà tassativamente a porte chiuse. - si legge nella nota dello Scafati Basket - Pertanto, escluso lo staff, a nessuno, ancorché munito di tampone molecolare oppure di green pass, sarà possibile in alcun modo accedere né all’interno né agli spazi esterni recitati della struttura di viale della Gloria".