Scafati Basket, primi allenamenti al PalaMangano Attesa degli statunitensi, Ed Daniel e Rotnei Clarke, per il gruppo al completo

Subito con forza sul parquet: visite mediche e primi allenamenti per il roster dello Scafati Basket verso la stagione di Serie A2 2021/2022. Il primo urlo di squadra con il general manager, Gino Guastaferro, a rappresentare tutta la dirigenza, lavoro atletico con Elia Confessore, i primi aspetti sul parquet con coach Alessandro Rossi e il suo staff: è solo l'inizio di un lungo percorso e il gruppo non è ancora al completo. All'appello mancano gli americani, Ed Daniel e Rotnei Clarke, che risolveranno gli ultimi dettagli burocratici nelle prossime ore per essere a disposizione quanto prima del sodalizio gialloblu, voglioso di firmare in stagione l'ulteriore step di crescita dopo aver chiuso il 2020/2021 con la doppia semifinale in Coppa Italia di categoria e negli spareggi promozione. Si cercherà l'ulteriore step di crescita nel percorso dopo una stagione in cui comunque è arrivato un trofeo, la Supercoppa di Serie A2 nel 2020.