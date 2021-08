Paganese, non solo esperienza: ingaggiato un giovane attaccante Contratto di addestramento per un classe 2002 visionato nel corso del ritiro a Chianciano Terme

Non solo calciatori di esperienza: da Murolo a Schiavi, passando per Vitiello, Tissone e Zito, fino ad arrivare a Castaldo. La Paganese pensa anche alla linea verde e si assicura le prestazioni di un giovane promettente: Antonio Fois ha firmato un contratto di addestramento tecnico con scadenza fissata al 30 giugno 2022. Il giovane attaccante, classe 2002, si è aggregato al gruppo di mister Raffaele Di Napoli nel ritiro di Chianciano Terme e disputerà la sua prima stagione tra i professionisti dopo la scorsa stagione, in Serie D, con la Nocerina, tra le cui file ha totalizzato 16 presenze. Un'opportunità da sfruttare al massimo per cercare di crescere ritagliandosi il maggior spazio possibile. Novità non solo in campo. Questa mattina il club azzurrostellato ha trovato l’accordo per il ritorno nello staff medico del massofisioterapista Davide Bisogno, che già ha collaborato con la Paganese dal 2013 al 2019, con il responsabile sanitario Andrea Massa. Dentro e fuori dal campo, la Paganese prende forma.