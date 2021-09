Scafati Basket, esordio vincente in Supercoppa: 93-61 sulla Stella Azzurra Coach Rossi: "Ci tenevamo a vincere e a disputare una buona prova in memoria del dottor Pesce"

La Givova Scafati non sbaglia e domina la scena nel debutto stagionale. Vittoria nel primo match del girone arancione di Supercoppa di Serie A2 contro la Stella Azzurra Roma: finale di 93-61 per i ragazzi di coach Alessandro Rossi. Scafati chiude la gara con 6 uomini in doppia cifra e un'ottima distribuzione di punti. "Ci tenevamo a vincere e a disputare una buona prova in memoria del dottor Pesce, colonna portante di questo club, a cui commossi vogliamo dedicare questa vittoria. - ha spiegato il coach di Scafati, Alessandro Rossi - Abbiamo impiegato qualche minuto per scioglierci, ma poi ci siamo assestati su buoni livelli di intensità ed aggressività, che dobbiamo imparare a mantenere alti in ogni partita. Tutti hanno risposto presente dal punto di vista dell’impegno e dell’atteggiamento. Siamo stati bravi a dividere i possessi, siamo una squadra profonda, che non deve disperdere le proprie individualità. I sei uomini in doppia cifra e i 25 assist sono i dati numerici da cui dobbiamo ripartire".

Serie A2 - Supercoppa

Girone Arancione

Givova Scafati - Stella Azzurra Roma 93-61

Parziali: 21-13; 24-17; 25-18; 23-13

Scafati: Daniel 14, Costa 2, Parravicini n. e., De Laurentiis 10, Ambrosin 7, Clarke 12, Rossato 11, Raucci 12, Monaldi 13, Cucci 6, Ikangi 6. All. Rossi.

Stella Azzurra: Jackson 11, Sarcinella, Raspino 20, Giannozzi, Menalo 3, Mabor 2, Ghirlanda, Rullo 3, Nikolic 10, Barbante 4, Marcius 8, Ndzie. All. D’Arcangelo.