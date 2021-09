Supercoppa LNP, a Lignano Sabbiadoro la fase finale Dal 24 al 26 settembre al palasport comunale e alla "Bella Italia EFA Village"

La Lega Nazionale Pallacanestro ha annunciato la sede di gioco delle Final Eight di Supercoppa per la Serie A2 e la Serie B. Lignano Sabbiadoro ospiterà la fase finale dell'evento dal 24 al 26 settembre al palasport comunale e alla "Bella Italia EFA Village".

“La candidatura di Lignano Sabbiadoro, che già in passato era emersa per i nostri eventi, è divenuta matura agli occhi del Direttivo LNP nel momento in cui l’offerta di ospitalità, sia di impiantistica sportiva che di ricettività alberghiera, si è mostrata la migliore per questa edizione della Supercoppa. - ha affermato il presidente LNP, Pietro Basciano - Il Friuli Venezia Giulia non è solo regione di turismo e tradizione sportiva, ma è anche da sempre terra di basket. Concedere l’ospitalità dell’evento è anche un atto di riconoscenza dovuto per quanto questa regione ha dato al movimento della pallacanestro italiana". Accesso alla fase finale in Serie A2 per le 7 vincitrici dei gironi e per la migliore seconda, in Serie B per le 8 vincenti dei mini-gironi.