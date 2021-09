Verso Latina-Scafati, Rossi: "Sarà il test più interessante" Il coach gialloblu: "Parravicini sta recuperando bene e possiamo provare a utilizzarlo"

"Ci attende una partita difficile, che mi incuriosisce tantissimo, per capire a che livello di preparazione siamo contro una squadra strutturata, con buone individualità". Così coach Alessandro Rossi ha presentato la prossima sfida della sua Givova Scafati. Domani, con palla a due alle 18.30, la squadra gialloblu sarà ospite della Benacquista Latina per il secondo turno del girone arancione di Supercoppa di Serie A2. "Giochiamo poi fuori casa e ciò rappresenta un’ulteriore insidia. Sarà il test più interessante affrontato finora, che speriamo di far nostro per proseguire il nostro cammino in Supercoppa. - ha aggiunto Rossi - Latina ha due esterni stranieri Henderson e Dambrauskas e ciò complica le cose dal punto di vista difensivo. La regia di Passera è super affidabile ed il pacchetto lunghi italiano è in grande crescita. Nel complesso Latina è una squadra ben organizzata, con buone individualità, che gioca per la prima volta in casa e ci terrà a fare bene. Dobbiamo scendere in campo con il giusto atteggiamento. Parravicini sta recuperando bene e possiamo provare anche ad utilizzarlo, verificheremo i suoi progressi fino alla palla a due".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969