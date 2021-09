Basket, Scafati vince a Latina: Final Eight a un passo Successo in trasferta contro la Benacquista. Domenica la sfida con l'Eurobasket

La Givova Scafati vince anche a Latina contro la Benacquista con il risultato di 69-82 nel secondo turno del girone arancione della Supercoppa di Serie A2. Con i due successi iniziali la squadra di coach Alessandro Rossi è a un passo dalla qualificazione alle Final Eight. "Siamo stati bravi ad approcciare bene la partita e a condurla, anche se non sono mancate le difficoltà, al cospetto di una squadra ben organizzata, che ha saputo sfruttare bene i suoi punti di forza. - ha affermato il tecnico gialloblu - Abbiamo avuto un black-out nel mezzo della gara, tra la fine del secondo e l’inizio del terzo periodo, che avremmo potuto pagare a caro prezzo, invece siamo riusciti a restare sempre compatti. Siamo in precampionato, dobbiamo ancora conoscerci e fare tanti passi avanti. È fondamentale giocare queste partite per conoscere i nostri limiti e capire su cosa dobbiamo lavorare. Ora dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali in vista della partita di domenica, che vogliamo affrontare nel migliore dei modi, consapevoli che il percorso iniziato è a buon punto, ci manca la serenità e la scioltezza che abbiamo in allenamento, ma è normale di questi tempi". Domenica, con palla a due alle 18, la Givova sarà ospite dell'Eurobasket Roma per completare il girone arancione.

Serie A2 - Supercoppa

Girone Arancione

Benacquista Latina - Givova Scafati 69-82

Parziali: 11-21, 18-16, 20-24, 18-21

Latina: Durante 2, Passera 4, Radonjic 7, Donati, Dambrauskas ne, Mouaha 12, Bozzetto 8, Veronesi 2, Henderson 16, Ambrosin M. 5, Fall 8. All. Gramenzi.

Scafati: Daniel 9, Costa ne, Parravicini 2, De Laurentiis 4, Ambrosin L. 10, Clarke 10, Rossato 10, Raucci 7, Monaldi 16, Cucci 3, Ikangi 11. All. Rossi.

Arbitri: Valleriani, Ciaglia, Longobucco.