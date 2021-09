Supercoppa A2, Scafati vince con l'Eurobasket e vola alle Final Eight Rossi: "Avremo un test importante di crescita a Lignano Sabbiadoro"

Finale di 60-88, allungo sin dall'avvio e controllo per la Givova Scafati che supera l'Atlante Eurobasket Roma, firma il tris nel girone arancione e vola alle Final Eight di Supercoppa di Serie A2. Tre vittorie consecutive ed ecco il primato nel raggruppamento che vale l'accesso alla fase conclusiva dell'evento tricolore.

"Siamo contenti per diversi motivi. Innanzitutto per esserci qualificati alle Final Eight di Supercoppa da detentori del titolo. - ha affermato il coach di Scafati, Alessandro Rossi - In secondo luogo per dare un senso al nostro precampionato, giocando le partite più competitive possibili. Le Final Eight saranno infatti un test importante di crescita. Oggi i ragazzi sono stati eccellenti a conservare una continuità ed intensità difensiva per l’intero arco dei 40 minuti. In attacco abbiamo molti margini di miglioramento, dobbiamo avere maggiore fiducia nel far circolare il pallone. Andremo a fare la nostra parte anche alle Final Eight con grande determinazione. Cucci? Ha avuto un risentimento alla caviglia, oggi lo abbiamo utilizzato poco, speriamo non sia nulla di grave".

"È stata una partita combattuta contro una squadra che voleva vincere per proseguire nella competizione. - ha aggiunto l'ala, Davide Raucci - Siamo invece riusciti a contenerli con una buona solidità mentale e fisica. C’è mancato Cucci sin da subito nel reparto lunghi, dove abbiamo avuto qualche problema nelle rotazioni, però ce la siamo cavata ed abbiamo vinto anche con un buon margine. Mi piace moltissimo questa squadra, siamo dieci combattenti, ognuno in campo dà il massimo e si impegna al cento per cento. Dobbiamo ancora lavorare per trovare la giusta chimica da poter sfruttare quando arriveranno i momenti difficili. Siamo reduci da tre partite di altissimo spessore contro tre formazioni che ci hanno messo in difficoltà, però il test vero arriverà quando affronteremo squadre con un roster di livello superiore".