Serie A2: Scafati Basket, ecco l'avversaria nei quarti di Supercoppa I gialloblu affronteranno la migliore seconda della prima fase dell'evento tricolore

La Givova Scafati affronterà l'Umana San Giobbe Chiusi nei quarti di finale della Supercoppa di Serie A2. La squadra di coach Alessandro Rossi ha piazzato il tre su tre nel girone arancione (vittorie su Stella Azzura, Latina ed Eurobasket) costruendo da imbattuta l'accesso alle Final Eight in programma da venerdì a domenica al "Bella Italia EFA Village" di Lignano Sabbiadoro. Scafati affronterà la migliore seconda: Chiusi ha perso a Pistoia nella giornata di ieri, ma ha piazzato la qualificazione per la posizione finale.

Serie A2 - Supercoppa

Final Eight - Quarti di Finale

Casale Monferrato - Treviglio

Udine - Cento

Pistoia - San Severo

Scafati - Chiusi

Girone Arancione

Atlante Eurobasket Roma - Givova Scafati 60-88

Parziali: 15-23, 19-18, 13-23, 13-24

Eurobasket: Davis 22 (5/8, 2/4), Hill 15 (5/10, 0/3), Schina 6 (2/4, 0/1), Cicchetti 6 (2/3, 0/1), Pepe 4 (2/5, 0/4), Tomasello 4, Romeo 2 (0/1, 0/1), Viglianisi 1 (0/0, 0/1), Molinaro (0/2, 0/1), Santini, Leonetti.

Scafati: Ambrosin 14 (2/2, 2/3), Raucci 13 (2/2, 3/3), Daniel 11 (2/5, 1/3), Monaldi 10 (1/1, 2/7), Clarke 10 (2/3, 2/5), Rossato 9 (0/2, 1/4), Ikangi 9 (2/3, 1/2), De Laurentis 6 (3/5, 0/1), Cucci 4 (2/2, 0/2), Parravicini 2 (1/2, 0/1), Costa.