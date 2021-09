Scafati Basket, ecco l'orario del match con Chiusi Incrocio con il quarto di finale Pistoia - San Severo in caso di vittoria per i gialloblu

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato il calendario e gli orari dei match delle Final Eight di Supercoppa di Serie A2, in programma da venerdì a domenica a Lignano Sabbiadoro. Le gare saranno disputate sul parquet del "Bella Italia EFA Village". La Givova Scafati scenderà in campo venerdì con palla a due alle 18. Sfida contro il San Giobbe Basket Chiusi per il terzo match nel programma. La vincente di Scafati-Chiusi affronterà la vincente di Pistoia-San Severo sabato alle 18. La finale è in programma domenica con palla a due alle 18.

Serie A2 - Supercoppa

Final Eight - Lignano Sabbiadoro

Quarti di Finale

Pistoia - San Severo (3) venerdì ore 12

Casale Monferrato - Treviglio (1) venerdì ore 15

Scafati - Chiusi (4) venerdì ore 18

Udine - Cento (2) venerdì ore 21

Semifinali

Vincente 3 - Vincente 4 sabato ore 18

Vincente 1 - Vincente 2 sabato ore 20.45

Finale

domenica ore 18