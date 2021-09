Verso Scafati-Chiusi, De Laurentiis: "A Lignano per confermarci" Il quarto di finale a Lignano Sabbiadoro, coach Rossi: "Saranno partite competitive e difficili"

Domani, con palla a due alle 18, la Givova Scafati affronterà l'Umana Chiusi nel terzo dei quarti di finale in programma a Lignano Sabbiadoro per le Final Eight di Supercoppa di Serie A2. Voglia di confermarsi per la squadra gialloblu, come affermato dal centro, Quirino De Laurentiis: "È sempre bello partecipare a competizioni come queste, che, al di là del prestigio, ti permette di affrontare squadre forti e pronte al campionato, in un clima da competizione vera e non da amichevole. - ha spiegato il lungo della Givova - Udine è sicuramente la favorita della competizione, alla quale mancano altre squadre come Cantù, Verona, Ferrara e Forlì che non si sono qualificate, ma che in campionato avranno un ruolo da sicure protagoniste. Iniziamo la nostra avventura contro Chiusi, matricola della categoria, che ha conservato per gran parte il roster della passata stagione, integrato con giocatori esperti della categoria, come i due statunitensi, Musso ed Ancellotti. Ha poi in organico atleti come Mei e Carenza, che la categoria la conoscono bene, per cui nel complesso affronteremo una squadra solida, lunga e pronta. Noi dobbiamo restare sul pezzo per 40 minuti, in linea con le precedenti positive apparizioni".

"Tutte le partecipanti alle Final Eight di Supercoppa 2021 ci terranno a fare bella figura e a vincere. Per quanto ci riguarda, ci arriviamo da detentori del titolo e ciò costituisce una bella responsabilità, ma anche un grosso stimolo a fare bene e a mettere in campo orgoglio e grinta. - ha aggiunto il coach di Scafati, Alessandro Rossi - Saranno partite competitive e difficili, perché tre giorni consecutivi di gare costituiscono un massivo impegno fisico e mentale. È bello esserci e sarà sicuramente un’altra occasione di crescita per noi. Cominciamo contro Chiusi, una squadra esperta, che ha aggiunto atleti navigati della categoria ad un gruppo che ha vinto lo scorso campionato di serie B: gli inserimenti di Musso, Ancellotti e Wilson sono una garanzia importante. Dovremo giocare senza fretta, con grande pazienza, con la consapevolezza che servirà uno sforzo ed una intensità costante e continua per l’intero arco della sfida. Incontreremo delle difficoltà nuove, contro squadre che ci potranno creare problemi: è una occasione di crescita, che ci permetterà di disputare partite di alto livello. Le favorite? Udine, Treviglio e Cento sono le squadre maggiormente accreditate al successo, ma, essendo in precampionato, può succedere di tutto".