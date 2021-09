Verso Scafati-Chiusi, Bassi: "Sfida stimolante, umiltà e impegno" Supercoppa Serie A2, quarti di finale: sfida alle 18 per i gialloblu di coach Rossi

Alle 18 sarà palla a due per la sfida dei quarti di finale della Supercoppa di Serie A2 tra la Givova Scafati e l'Umana Chiusi. La squadra toscana, neopromossa nel secondo livello nazionale, può contare sull'ex, Bernardo Musso, giocatore del club dell'Agro nella passata stagione e vincente in Supercoppa con Scafati nel 2020. "Arriviamo dalla prestazione poco lucida di Pistoia. L'approccio non è stato all'altezza, poi però si sono intravisti alcuni spunti che ci hanno permesso di recuperare e poi tamponare di nuovo nel finale. - ha spiegato il coach di Chiusi, Giovanni Battista Bassi, ai canali social della Lega Nazionale Pallacanestro - Centriamo la qualificazione alla Final Eight di Supercoppa alla prima partecipazione assoluta. È un aspetto che ci deve riempire di orgoglio. Non sarà facile, troveremo squadre di livello altissimo a partire da Scafati detentrice del trofeo. Affronteremo questa sfida stimolante con umiltà e massimo impegno". "È un orgoglio partecipare, al debutto in categoria, ad un appuntamento di prestigio come la Final Eight di Supercoppa. - ha aggiunto il capitano dell'Umana, Francesco Fratto - Ho preso parte a manifestazioni di questo tipo in passato in altre categorie e posso garantire che arrivare a giocarsi un trofeo è sempre un grande stimolo. Affrontiamo Scafati con l'umiltà di chi è al primo giorno di scuola. Loro sono i campioni in carica, ma ci faremo trovare pronti".