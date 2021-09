Givova Scafati, San Severo nel mirino: domenica l'esordio in campionato Presentate le maglie dal main sponsor Acanfora con il patron Longobardi e il presidente Rossano

Lo Scafati Basket ha fatto visita al suo main sponsor Givova per la presentazione del campionato 2021/2022. La squadra gialloblu vola verso il debutto in regular season. Domenica Scafati farà visita alla Cestistica San Severo. "Grazie alla società è stata allestita una buona squadra, che ha voglia di affermarsi, prevalentemente giovane e con tanta fame. - ha spiegato il coach dello Scafati Basket, Alessandro Rossi, nell'evento in cui sono state presentate le nuove divise ufficiali con il main sponsor, Giovanni Acanfora, il patron, Nello Longobardi, e il presidente, Alessandro Rossano - Stiamo cercando la migliore forma fisica possibile, per assumerci con responsabilità gli impegni che una società così blasonata ci impone". "Siamo di gran lunga avvantaggiati dal fatto di avere uno spogliatoio unito, coeso e compatto, composto da tutti bravi ragazzi che si allenano, giocano e sudano per lo stesso obiettivo. - ha aggiunto il capitano gialloblu, Riccardo Rossato - Sono al quarto anno in gialloblu e ne sono sinceramente orgoglioso".