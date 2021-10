Verso San Severo - Scafati, Rossato: "Ai tifosi chiedo di starci vicino" Domenica (ore 18) l'esordio nella stagione regolare per la squadra di coach Rossi

Grande attesa per l'esordio in regular season. La Givova Scafati vuole cancellare subito il ko in Supercoppa. Sfida contro la Cestistica San Severo al "Falcone e Borsellino" ed ecco la presentazione alla vigilia da parte di Riccardo Rossato: "Dopo la parentesi di Supercoppa abbiamo avuto una settimana intera di tempo per allenarci e continuare a crescere e conoscerci sempre meglio. - ha affermato il capitano gialloblu - Sarà difficile portare a casa i due punti nel match esterno di domenica a San Severo, ma ci stiamo allenando sodo per provare a far nostro il primo match del girone".

L'avversario - "San Severo è una squadra molto giovane, che si affida molto sullo statunitense Sabin, nelle cui mani passano la maggior parte dei palloni in fase offensiva. Dovremo inizialmente provare a limitarlo, d’altronde stiamo preparando la sfida nei piccoli dettagli e sono certo che faremo nostra la posta in palio".

Il ritorno dei supporter al PalaMangano - "Ritroveremo il pubblico sugli spalti e sarà una bella emozione. Ai tifosi chiedo di starci vicini, perché daremo il massimo per disputare un gran bel campionato".