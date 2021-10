Verso San Severo - Scafati, Rossi: "Vogliamo iniziare con il piede giusto" Il tecnico gialloblu alla vigilia dell'esordio: "Dovremo stare attenti al loro entusiasmo"

Gran lavoro al rientro da Lignano Sabbiadoro, dove è arrivata una sconfitta dal divario minimo al termine di quaranta minuti vissuti in equilibrio e di un overtime amaro, perso contro l'Umana Chiusi. La Givova Scafati ha mandato in archivio la sconfitta nei quarti di finale di Supercoppa di Serie A2 e ha messo l'Allianz Pazienza San Severo nel mirino (domenica alle 18 la palla a due al "Falcone e Borsellino"). "Dopo le Final Eight ci siamo messi al lavoro duramente, con la volontà di capire gli errori commessi. - ha spiegato il coach di Scafati, Alessandro Rossi, per presentare la sfida in trasferta, l'esordio in regular season - Abbiamo avuto la giusta reazione al cospetto delle prime difficoltà, che ci hanno aiutato sicuramente a crescere. I carichi di lavoro fin qui sostenuti sono stati importanti, ma mentalmente la squadra vuole iniziare bene il campionato e dimenticare l’ultima sconfitta subita. Dal punto di vista fisico è complicato sapere a che livello di condizione ci troviamo, visto che i confronti con gli avversari sono stati pochi. Abbiamo fiducia e vogliamo iniziare col piede giusto, sebbene cominceremo il campionato su un campo caldo e difficile, contro una squadra giovane, ben allenata e molto aggressiva. Dovremo stare attenti al loro entusiasmo e alla libertà mentale con cui ci affronteranno, per giunta tra le mura amiche e dinanzi al proprio pubblico".