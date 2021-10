Serie A2 Basket: esordio vincente per Scafati, San Severo ko (66-70) I gialloblu superano la Cestistica con Rossato top-scorer nel roster di coach Rossi

La Givova Scafati vola nel secondo periodo con il 9-27 che garantisce l'allungo. La Cestistica San Severo sfiora il recupero, ma i gialloblu di coach Alessandro Rossi contengono il rientro dei padroni di casa e vincono con il risultato finale di 66-70. Esordio vincente nella stagione regolare del girone rosso di Serie A2 per Scafati con il capitano, Riccardo Rossato, da 16 punti, miglior realizzatore tra gli ospiti. San Severo punta su Ty Sabin, top-scorer di serata con 26 punti, ma non basta per il successo. Sono 15 i punti dell'ex Virtus Arechi Salerno, Lorenzo Tortu. Debutto con vittoria per la Givova, che domenica ospiterà l'Eurobasket Roma al PalaMangano.

Serie A2 - Girone Rosso

Prima Giornata

Allianz Pazienza San Severo - Givova Scafati 66-70

Parziali: 19-17, 9-27, 19-15, 19-11

San Severo: Sabin 26 (5/11, 5/9), Tortu 15 (4/4, 1/3), Serpilli 12 (3/6, 2/6), Deshields 5 (2/5, 0/6), Moretti 4 (2/5, 0/0), De Gregori 4 (1/3, 0/0), Piccoli (0/1, 0/1), Sabatino (0/1, 0/0), Berra (0/1, 0/0), Chiapparini (0/0, 0/1), Bertini, Petrushevski.

Scafati: Rossato 16 (2/3, 1/5), Raucci 12 (3/3, 2/4), Daniel 10 (4/6, 0/0), Cucci 10 (0/2, 1/2), Monaldi 6 (1/5, 1/4), Ambrosin 6 (1/2, 1/5), Clarke 5 (1/3, 1/3), De Laurentis 3 (1/1, 0/0), Ikangi 2 (1/1, 0/4), Parravicini.