Verso Scafati-Eurobasket, capitolini senza Fanti e Viglianisi La GIvova ospiterà la squadra di coach Pilot domenica (ore 18) al PalaMangano

L'Atlante Eurobasket Roma è al lavoro verso la trasferta di Scafati. La gara è in programma domenica (palla a due alle 18) al PalaMangano. La squadra capitolina è reduce dal ko (74-95) contro la neopromossa Next Nardò, in cui l'Eurobasket non ha potuto presentare sul parquet Kenneth Viglianisi. La guardia/ala, classe '92, era assente a causa di una distrazione muscolare ai flessori: lavoro differenziato alla ripresa della preparazione e Viglianisi è in forte dubbio per la sfida di Scafati. Operazione, invece, per Eugenio Fanti: intervento per la rimozione di un corpo mobile nel ginocchio e il play/guardia seguirà un programma di riabilitazione con lo staff medico. Fanti non ci sarà al PalaMangano per la seconda giornata del girone rosso di Serie A2. In mattinata, la Givova Scafati ha incontrato le istituzioni cittadine.