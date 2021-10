Verso Scafati-Eurobasket, Monaldi: "Occorrerà una gara solida" Il playmaker: "Hanno due americani molto forti e un pacchetto esterni importante"

La Givova Scafati affonterà l'Atlante Eurobasket Roma al PalaMangano. Caccia alla continuità tecnica per risultati e prestazioni in casa gialloblu. La gara è in programma domenica con palla a due alle 18. "Quella contro San Severo è stata una bella vittoria, su un campo non facile, contro una squadra molto concentrata. - ha spiegato il playmaker della Givova, Diego Monaldi - Sappiamo di aver fatto un buon lavoro, ma siamo anche consapevoli di poter fare molto di più. Sarà altrettanto difficile la sfida di domenica contro Eurobasket Roma che ha perso la gara d’esordio in casa ed ora verrà a Scafati desiderosa di riscatto ed alla ricerca dei primi due punti in campionato".

Il pubblico sugli spalti - "Per far nostra la posta in palio dovremo disputare una gara solida, anche perché i capitolini hanno due americani molto forti ed un pacchetto esterni importante. - ha aggiunto l'ex Napoli - Dovremo giocare la nostra pallacanestro, approfittando del fatto di poter giocare dinanzi al nostro pubblico, che ritroviamo con piacere e che speriamo possa gremire gli spalti del PalaMangano".