Verso Scafati-Eurobasket, Zanchi: "L'impronta di Rossi è già chiara" L'assistant coach della squadra capitolina: "Al PalaMangano sarà per noi una partita dura"

"Affrontiamo per la terza volta in poco tempo Scafati, una squadra costruita per vincere, con un roster profondo e forte in tutti i reparti". Così l'assistant coach dell'Atlante Eurobasket Roma, Umberto Zanchi, ha presentato la sfida contro la Givova sui canali ufficiali della Lega Nazionale Pallacanestro. "L'impronta che Rossi sta dando alla Givova è chiara: intensità in ogni gesto tecnico, che sia offensivo o difensivo, e grande aggressività a rimbalzo d'attacco. Al PalaMangano sarà per noi una partita dura, non c'è dubbio, ma siamo sicuri che i nostri ragazzi daranno tutto e vorranno riscattarsi della prova opaca di domenica scorsa". "Scafati è sicuramente una delle big del campionato, ha un roster esperto e profondo; questo gli permette di mantenere un ritmo molto elevato per tutta la gara. Dal canto nostro dovremo rimanere concentrati per tutta la partita per limitarne offensività e non farci sorprendere dalla loro intensità difensiva. - ha aggiunto l'ala/centro dell'Atlante, Lorenzo Molinaro - Inoltre dobbiamo assolutamente replicare alla brutta sconfitta che abbiamo subito domenica scorsa, ed il modo migliore per farlo sarà scendere agguerriti ed uniti, cercando così di ottenere il massimo da tutti".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969