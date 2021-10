Scafati Basket, ecco il bis: vittoria contro l'Eurobasket (87-71) Rotnei Clarke è il miglior realizzatore per la Givova con 19 punti, seguito da Diego Monaldi con 17

La Givova Scafati fa 2 su 2 nella sfida contro l'Atlante Eurobasket Roma. Risultato finale di 87-71 e controllo sin dall'avvio per i gialloblu, avanti di 6 al 10' e di 16 all'intervallo lungo. Scafati rischia nel terzo quarto, perso 8-24, ma domina la scena nell'ultimo periodo per l'87-71 finale. Rotnei Clarke è il miglior realizzatore per la Givova con 19 punti, seguito da Diego Monaldi con 17 e Riccardo Rossato con 16. Il top-scorer del match è, però, dell'Eurobasket: Gage Davis firma 27 punti al PalaMangano. Vittoria e quattro punti per la Givova in avvio di campionato.

Serie A2 - Girone Rosso

Seconda Giornata

Givova Scafati - Atlante Eurobasket Roma 87-71

Parziali: 23-17, 27-17, 8-24, 29-13

Scafati: Clarke 19 (1/2, 5/10), Monaldi 17 (3/6, 3/5), Rossato 16 (3/3, 2/3), Cucci 12 (3/5, 1/3), De Laurentis 8 (3/4, 0/1), Daniel 6 (2/6, 0/1), Ikangi 4 (0/1, 1/4), Parravicini 3 (1/1, 0/1), Ambrosin 2 (1/3, 0/4), Perrino, Raucci, Grimaldi.

EBK Roma: Davis 27 (6/11, 1/1), Hill 19 (5/7, 3/5), Baldasso 10 (1/1, 2/4), Pepe 6 (0/1, 2/10), Molinaro 4 (2/3, 0/1), Schina 3 (1/2, 0/1), Cicchetti 2 (1/3, 0/0), Leonetti, Pavone, Viglianisi.