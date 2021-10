Scafati-Eurobasket 87-71, Rossi: "Sempre compatti e coesi" Il coach gialloblu: "Due punti, ma bisogna fare tanta esperienza e crescere ancora come gruppo"

La Givova Scafati vince anche tra le mura amiche, fa sua la sfida al PalaMangano (87-71): batte l'Eurobasket Roma e firma il 2 su 2 in avvio della regular season di Serie A2. "Abbiamo giocato contro una squadra che ha mostrato grande orgoglio e che, nonostante le difficoltà, ha disputato una gara molto solida, soprattutto dal punto di vista mentale, in particolare dopo aver accumulato uno svantaggio importante nei primi due quarti. - ha affermato il coach di Scafati, Alessandro Rossi - Per quanto ci riguarda, invece, ci sono luci ed ombre in questa partita. Ad un minuto dalla fine del secondo quarto abbiamo preso un break di 5-0 ingenuo ed abbiamo proseguito sulla stessa falsariga anche nel terzo quarto, nel corso del quale, pur costruendo tiri aperti, abbiamo perso efficacia difensiva, lasciando ben 24 punti all’avversario. Abbiamo così permesso a Roma di rientrare in partita. Devo però comunque dare merito ai miei ragazzi, che sono rimasti sempre compatti e coesi, nessuno ha pensato ai propri interessi o girato la faccia dall’altro lato al cospetto di un problema, anzi c’è stata grande collaborazione e comunione di intenti. Ci portiamo a casa i due punti, ma bisogna fare tanta esperienza e crescere ancora come gruppo, come è giusto che sia in questa fase iniziale della stagione agonistica".